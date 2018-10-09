В Помпеях обнаружили дом с "заколдованным садом"

09.10.2018 23:31



В Помпеях был открыт дом с комнатой, содержащей «лариум», храм, посвященный Ларесу, защитнику древнего римского дома, передает издание ANSA. По словам экспертов, эта комната, которая невероятно хорошо сохранилась и имеет самый большой ларарий, найденный на сегодняшний день в Помпеях, является «очарованным садом».

Его стены украшены змеями, павлином, золотыми зверями, сражающимися против черного дикого кабана, небесами, украшенными птицами, колодцем, цветной ванной и изображением фигуры, которая отчасти является человеком и отчасти собакой.

Директор археологического парка Помпеи Массимо Осанна сказал ANSA, что это «чудесная, загадочная комната», сокровище, «которое нужно изучать в глубине».