Крымские археологи обнаружили статуэтку бога молчания

01.10.2018 23:59



Крымским археологам во время раскопок древнего города Тиритака (район современной Керчи) удалось обнаружить уникальную костяную статуэтку, изображающую бога Гарпократа.

В Крымском федеральном университете сообщили, что статуэтка относится к I веку до н. э.

По словам директора НИЦ ИАК Александра Айбабина, данный предмет в Крыму был обнаружен впервые. Он также отметил, что известные на сегодня данные относительно этого бога уводят к египетской культуре, и что на территории Крыма его изображение распространено не было.

Находка представляет собой изображение обнаженного бога молчания Гарпократа (изображался с косой на голове и пальцем правой руки во рту — признаки детства) с рогом изобилия. Рядом с ним изображены сатиры с атрибутами, а также гусь, пишет rg.ru.

Гарпократ — древнегреческое название египетского бога Гора, олицетворявшего восходящее Солнце. В древней Греции и Древнем Риме его именовали богом молчания из-за неверного истолкования его статуй и изображений.