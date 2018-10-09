Ученые: Инопланетяне создали людей из жидких кристаллов

09.10.2018 21:58



Невообразимое и весьма шокирующие открытие было сделано итальянскими исследователями, оно подразумевает, что организм человека и структура всей биологической жизни на планете Земля были созданы на основе технологий, используемых в наши дни при создании экранов и мониторов для электронных устройств. Используя новейшие технологии, специалисты изучили структуру РНК, неожиданно стало понятно, что структура белковых блоков состоит из материи, которая не является природной. Исследователи предположили, что люди и остальные формы жизни на нашей планете были созданы из жидких кристаллов представителями иных миров. Сходство структуры в зависимости от типа жидкокристаллических дисплеев необычно и подразумевает наличие скрытых возможностей у человека, которые могут быть безграничны, если полагаться на технологические решения создателей нынешних гаджетов. Молекулы РНК на жидкой основе, стимулируют рост молекулярных цепочек, но эффект может быть непредсказуем.

Благодаря открытию исследователей из Италии все существующие на сегодняшний день концепции генетической структуры человека и метаболические процессы в организме должны быть пересмотрены в научном сообществе. Это имеет отношение не только к мозгу, возможности которого недооцениваются. Кстати, жидкокристаллическая структура может объяснить более аморфную часть мозга, которая не используются на практике. Версия об инопланетном происхождении жизни на нашей планете должна быть объяснена с новой точки зрения, пишет ktelegram.com.