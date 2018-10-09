Глава UFC заявил, что Нурмагомедов точно сохранит чемпионский пояс

09.10.2018 14:16



Глава американского бойцовского промоушена UFC, сообщил какие дисциплинарные меры будут применены к российскому бойцу смешанных единоборств Хабибу Нурмагомедову, который спровоцировал массовую драку по завершению своего поединка с ирландским бойцом Конором Макгрегором, в рамках чемпионата UFC 229, сообщает Газета.ру. В спортивной комиссии штата Невада на стадии обсуждения находится решение по полному лишению Нурмагомедова гонорара за его бой с Макгрегором, который должен составить порядка 2 млн. долларов. Титул абсолютного чемпиона останется за россиянином, но свой гонорар в полном объеме он точно не получит.