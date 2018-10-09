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После боя: Хабиб хотел рассчитаться за обиду, нанесенную Конором Макгрегором его семье

09.10.2018 13:25
После боя: Хабиб хотел рассчитаться за обиду, нанесенную Конором Макгрегором его семье

Победа Хабиба быстро обернулась резонансным скандалом. Было понятно, что из малейшего неверного движения после матча начнется истерия. Так что же произошло.

Как только бой был закончен, зал этот бой продолжил. Началось массовое избиение сторонниками Хабиба сторонников МакГрегора. Драка мгновенно перешла и в октагон. Участие в побоище приняли бойцы, члены команд и полиция. Первым в октагон пробрался Зубайр Тухугов и накинулся на ирландца.

Отец Хабиба утверждает, что в бою, который проходил в формате 4х4 никто не нарушал правил и не бил одного с помощью партнера. Когда рефери остановил бой Хабиб, как пантера выскочил из октагона и набросился на Дилана Дэниса. Коннор тоже сделал попытку прорваться за пределы клетки, но на последнем рубеже его остановил брат Хабиба Абубакар. После этого Абубакар и еще один боец нашей команды набросились на МакГрегора со спины. Причиной такого поведения Хабиба, считает его отец, стал постоянный показ тренером ирландца фото, где Хабиб стоит с вином в руках, пьет, наливает другим. Это при учете того, что Хабиб, как правоверный мусульманин не пьет. Такие фотографии позорят все семейство Нурмагомедовых, сказал отец Хабиба. «Хабиб хотел рассчитаться за обиду, нанесенную своей семье».

После того, как все закончилось, Хабиб в интервью сказал: «Лас-Вегас, Невада, прошу меня извинить. Я не имел права так себя вести. Мне еще предстоит наказание от отца, когда я приеду на Родину».

Было понятно, какая реакция будет со стороны американских СМИ. «Дикарь не смог сдержать животные инстинкты». Это самая мягкая фраза, которая была отпущена в адрес Хабиба. Сейчас вся Америка, ну, и Ирландия стоят «на ушах» требуя лишить Нурмагомедова всех титулов вообще и пожизненно дисквалифицировать. Никто, конечно, не вспоминает о том, что все это было спровоцировано именно ирландской стороной.

На удивление реакция фанатов Хабиба была достаточно сдержанной: «Хабиб победил — это главное. А ирландцы... они и есть ирландцы».

Конор Макгрегор: я проиграл бой, но война продолжается
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