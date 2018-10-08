Конор Макгрегор: я проиграл бой, но война продолжается

08.10.2018 18:47



Боец знаменитого турнира UFC по смешанным единоборствам, Конор Макгрегор, потихоньку приходит в себя после разгромного поражения, полученного от российского бойца, Хабиба Нурмагомедова, сообщают Вести."Мы проиграли матч, но выиграли войну.Война продолжается", - именно так высказался ирландец, спустя почти двое суток после своего поражения.Также он выложил свое фото в Twitter, где его лицо украшает огромный фингал.