Обнародовано видео обрушения моста над Транссибом

09.10.2018 09:16



В сети обнародовали видеозапись, на которой запечатлено частичное обрушение виадука на Транссибирскую магистраль. Напомним, что инцидент случился в городе Свободный на одноименной станции (Амурская область) в ночь на 9 октября.

Виадук соединяет центральную часть города с залинейной. Произошло обрушение двух его пролетов. Как пишут некоторые СМИ, не исключено, что обрушение произошло из-за тяжести грузовика, который в этот момент двигался по мосту.