Сербия через Совет Европы будет настаивать на отмене санкций против российских депутатов

09.10.2018 09:50



Именно через Совет Европы Сербия планирует доказывать факт необходимости отмены политических санкций против российских депутатов. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступила председатель сербской Народной Скупщины (парламента) Майя Гойкович. По ее словам, Сербия будет продолжать настаивать на отмене санкций против парламентариев, поскольку подобные наказания «полностью обессмысливают их деятельность».