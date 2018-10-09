Сербия через Совет Европы будет настаивать на отмене санкций против российских депутатов
09.10.2018 09:50
Именно через Совет Европы Сербия планирует доказывать факт необходимости отмены политических санкций против российских депутатов. Как передает РИА Новости, с таким заявлением выступила председатель сербской Народной Скупщины (парламента) Майя Гойкович. По ее словам, Сербия будет продолжать настаивать на отмене санкций против парламентариев, поскольку подобные наказания «полностью обессмысливают их деятельность».
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