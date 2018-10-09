Руководство "Краснодара" прокомментировало участие своего футболиста в драке

09.10.2018 05:37



На официальном сайте футбольного клуба "Краснодар" появилось заявление, в связи с участием в драке одного из футболистов, пишет РИА Новости. Так, ранее сообщалось, что в Москве, в одном из кафе произошла потасовка, в которой принимали участие сотрудники Минпромторга, нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев.

По словам руководства, клуб осуждает любые виды насилия. Они выразили надежду, что после окончания расследования, которое проводится в настоящее время, действиям всех участников драки будет дана правовая оценка. По данному факту возбуждено уголовное дело.