Футболисты Кокорин и Мамаев устроили драку в столичном кафе

08.10.2018 18:32



Два знаменитых футболиста и по совместительству бывшие игроки сборной России по футболу, снова отличились. На сей раз два друга учинили дебош в небольшом московском кафе, избив постоянного посетителя заведения, сообщают Вести.Скандал произошёл утром, футболисты в сопровождении компании своих друзей пришли в заведение якобы попить кофе, при этом вели себя очень вызывающе, кричали, делали посетителям замечания. Персонал заведения пытался их успокоить, но им это не удалось, собствено как и избитому посетителю.