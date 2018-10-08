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Ученые: Жизнь на Землю пришла с Марса

08.10.2018 23:58
Ученые: Жизнь на Землю пришла с Марса

По мнению некоторых ученых, Красная планета является прародителем жизни на нашей планете, а ее окружающая среда в свое время была наиболее подходящей для этого.

На международной Гольшмидтовской конференции (Goldsmithscouk), проходившей во Флоренции (Италия) биофизик Стивен Альберт Беннер из Фонда прикладной молекулярной эволюции, познакомил участников конференции со своей теорией происхождения жизни на планете Земля. Согласно его гипотезе, соединения РНК появились на Красной планете, причиной тому является их состав, в который входит кислород, молибдат и малое количество воды. Известно, что среда четвертой планеты не способствовала сохранению зачатков жизни и не могла их развить, быстрое высыхание планеты привело к потере атмосферы и тому, что она осталась безжизненным небесным телом. Ранее в Марс врезался огромный метеорит, его фрагменты попали на Голубую планету, «доставив» на своих обломках РНК-соединения, которые получили хорошее развитие и больше не могли беспокоиться о нехватке H2O.

«Я понимаю, что большинство сидящих в аудитории воспримет мои идеи критически…», - заметил профессор.

Профессор действительно полагает, что в свое время Красная планета была заселена живыми организмами и что жизнь на нашей планете «пришла» оттуда.

Таким образом, некоторые исследователи полагают, что перед зарождением человечества и других форм жизни планеты Солнечной системы находились в «сотрудничестве». Остается вопрос, что же произошло с Красной планетой и почему она превратилась в безжизненный объект, пишет ktelegram.com.

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