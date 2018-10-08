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Google закрывает свою социальную сеть Google+

08.10.2018 23:51
Google закрывает свою социальную сеть Google+

Официальные представители Google подтвердили, что корпорация собирается закрыть для индивидуальных пользователей свою социальную сеть Google+, пишет РИА Новости. Все процедуры по закрытию займут порядка 10 месяцев, в течение которых пользователям будет выслана инструкция, как сохранить свои данные. Данное решение принято из-за низкой популярности сервиса, а также обнаруженной уязвимости, которая могла повлиять на порядка 500 тыс. аккаунтов.

В Google Maps появилась функция отслеживания общественного транспорта
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