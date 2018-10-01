В Google Maps появилась функция отслеживания общественного транспорта

01.10.2018 23:32



В Google Maps появилась возможность отслеживать маршруты общественного транспорта России, пишет газета Ведомости. В настоящее время, данная услуга доступна пользователям только 13 городов нашей страны. Так, жители Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Перми, Новосибирска, Сочи, Челябинска, Екатеринбурга, Калининграда, Казани, Нижнего Новгорода, Омска и Самары смогут не только следить за движением наземного транспорта своих городов, но и получать уведомления от Google Maps о случаях и причинах задержки транспорта.