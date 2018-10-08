20% камер фотофиксации в Москве являются муляжами

08.10.2018 22:21



Заместитель руководителя Центра организации дорожного движения Александр Евсин сообщил, что около 15-20% видеокамер, которые должны фиксировать правонарушения на дорогах Москвы, являются муляжами, пишет РИА Новости. По его словам, хотя муляжи не могут производить фиксацию нарушений, так как не подключены к электричеству, они, тем не менее, имеют излучение, которое позволяет радарам определять их, как настоящие устройства.