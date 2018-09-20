В России появятся новые номерные знаки

20.09.2018 20:22



В соответствии с новым приказом Росстандарта в России с 2019 года появятся новые типы государственных автомобильных номерных знаков, пишет Коммерсант. Так, начиная со следующего года водители будут получать новые номера на мопеды и мотоциклы, спортивные и ретро (классические) автомобили, а также специальные номерные знаки для японских и американских автомобилей, у которые задняя площадка не подходит для крепления стандартных госзнаков.