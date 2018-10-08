Яровая ответила на слова об угрозе возникновения дефицита продуктов

08.10.2018 18:15



Информация о возможном дефиците продуктов питания, в связи с принятием "законопроекта Яровой", запрещающего возвращать поставщикам нереализованные продуктовые остатки, является не более чем вбросом лоббистов торговых сетей, сообщает РБК, со ссылкой на слова вице-спикера Госдумы Ирины Яровой. Вице-спикер заявила, что сетевики, с целью минимизации рисков, возвращают поставщикам все нереализованные за определённый срок товары, хотя производитель потратился на изготовление, упаковку, доставку и т.д.