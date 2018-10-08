Жириновский упал во время инаугурации губернатора Владимирской области

08.10.2018 17:52



Глава ЛДПР Владимир Жириновский споткнулся и рухнул на инаугурации Владимира Сипягина, избранного губернатора Владимирской области, передаёт РИА новости.Церемония инаугурации проходила в здании областной администрации, в 12 часов дня по московскому времени.Будучи приглашённым на сцену, Владимир Жириновский, восходя по лестнице, запнулся об ступеньку и приземлился на четвереньки.По заявлению помощницы губернатора Владимирской области, Ольги Петровой, скандальный российский политик не пострадал и чувствует себя хорошо.