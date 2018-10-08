Стало известно, что Хабиб сказал Конору во время боя

08.10.2018 16:54



Получена достоверная информация,что же именно сказал Хабиб Нурмагомедов Конору Макгрегору, в ходе их поединка в рамках турнира UFC 229, сообщает Спорт Экспресс.Российский боец уверенно одержал победу над ирландцем, одержав преимущество в 3 раундах и поймав оппонента на удушающий прием в 4 раунде.Несмотря на то что Хабиб проводит все свои бои в борцовском стиле, отдавая предпочтение работе в партере, третий раунд прошёл исключительно "в стойке", где россиянин показал ирландцу мастер-класс по боксу.Во втором раунде Нурмагомедов провёл тейкдаун и занял доминирующую позицию.Избивая лежащего под ним ирландца он бросил фразу: "Давай теперь поговорим".