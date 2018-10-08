В Кремле рассказали о просмотре Путиным боя Макгрегора и Нурмагомедова

08.10.2018 14:25



Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин смотрел поединок по правилам MMA в рамках турнира UFC, прошедшего в ночь с 6 на 7 октября, в Соединенных Штатах Америки, в городе Лас-Вегас, сообщает РБК.

Со слов Дмитрия Пескова, являющегося пресс-секретарём президента, Владимир Владимирович не смог посмотреть бой в прямом эфире, но ключевые моменты повтора боя всё таки посмотрел. После боя, президент России позвонил Нурмагомедову и поздравил его с победой.