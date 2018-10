Доклад ООН о глобальном потеплении предупреждает о «ситуации жизни или смерти»

08.10.2018 07:51



Группа международных ученых заявила, что всего лишь небольшой уровень глобального потепления может привести к "ситуации жизни или смерти" в ближайшие несколько десятилетий для множества людей и экосистем на нашей слишком быстро нагревающейся планете. Но они имеют очень маленькую надежду, что мир объединит усилия перед этой проблемой, пишет CBS News.

Нобелевская межправительственная комиссия по изменению климата обнародовала свой мрачный отчет на встрече в Инчхоне, Южная Корея.

В документе на 728 страницах организация ООН подробно описала, как погода, здоровье и экосистемы Земли могут улучшиться, если бы мировые лидеры могли каким-то образом ограничить будущее потепление до 0,5 градуса С и достичь глобальной согласованной цели в 1 градус C. По их мнению:

Половина людей пострадает от нехватки воды.

Было бы меньше смертей и болезней от жары, смога и инфекционных заболеваний.

Уровень моря поднялся бы на 0,1 метра меньше.

Половина животных потеряет большинство своих мест обитания.

Было бы значительно меньше волн тепла, ливней и засух.

Западный антарктический ледниковый щит не растает полностью.

И этого может быть достаточно, чтобы спасти большинство коралловых рифов мира от смерти.

Но для достижения более амбициозной цели в несколько меньшем потеплении потребуются немедленные драконовские сокращения выбросов теплоотводящих газов и резкие изменения в энергетическом поле. Хотя панель ООН говорит технически, что это возможно, у нее мало шансов на необходимые корректировки.

«Для некоторых людей это, без сомнения, ситуация жизни или смерти», - сказала ведущий автор доклада, ученый-климатолог из Корнелльского университета Натали Маховальд.

В 2010 году международные переговорщики приняли цель ограничить потепление до 2 градусов C с доиндустриальных времен. Это называется целью 2 степени. В 2015 году, когда страны мира согласились с историческим парижским климатическим соглашением, они поставили двойные цели: 2 градуса C и более требовательную цель 1,5 градуса C с доиндустриальных времен. Тем не менее, мир уже прогрелся на 1 градус C с доиндустриальных времен, поэтому разговор действительно идет о разнице всего в 0,5 градуса C.