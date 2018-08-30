Глобальное потепление приведет к потерям урожая из-за массового распространения вредителей

30.08.2018 22:12



В соответствии с новыми исследованиями, из-за потепления климата потери урожая зерновых будут расти, поскольку повышение температуры будет способствовать увеличению скорости метаболизма и росту популяции вредных насекомых.



«Изменение климата окажет негативное влияние на урожай», - сообщил Скотт Меррилл представляющий Университет Вермонта (один из авторов исследования).

Статья с результатами исследования представлена на страницах издания Science.

Ученые изучили, как насекомые-вредители, атакующие 3 основных продукта - рис, кукурузу и пшеницу, будут реагировать на всевозможные климатические сценарии. Они выяснили, что рост глобальных температур приведет к увеличению потерь урожая от насекомых, особенно в умеренных регионах. Согласно прогнозу, потери возрастут на 10-25 процентов за градус потепления.

По словам исследователей, повышение температуры всего на 2 градуса приведет к тому, что общие потери урожая составят примерно 213 млн. тонн зерновых.

Потери будут связаны с увеличением метаболизма насекомых и с наиболее быстрыми темпами их роста.

«Когда температура увеличивается, метаболизм насекомых увеличивается, поэтому они должны есть больше», - заметил Меррилл.

Для роста популяции насекомых нужна оптимальная температура. Если температура чересчур холодная либо очень высокая, увеличение числа вредителей будет идти медленнее. Вот почему потери будут самыми большими в умеренных регионах.

«У умеренных регионов нет оптимальной температуры, поэтому, если температура там увеличится, популяции будут расти быстрее», - рассказал Меррилл.

В соответствии с исследованием, пшеница, обычно выращиваемая в прохладном климате, будет страдать более всего, поскольку повышенные температуры приведут к большему метаболизму насекомых, а также росту численности популяций вредителей. Снижение урожайности произойдет в некоторых наиболее продуктивных сельскохозяйственных регионах мира. Так, Франция, КНР и США, являющиеся крупнейшими мировыми производителями кукурузы, относятся к числу стран, которые, по прогнозу исследователей, испытают наибольшие потери урожая от насекомых-вредителей.

Увеличение потерь урожая приведет к росту продовольственной необеспеченности, особенно в тех частях мира, где она уже имеется, данные процессы могут привести к конфликтам, пишет phys.org.