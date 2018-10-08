Глава Интерпола подал в отставку

08.10.2018 06:56



Глава Интерпола Мэн Хунвэй, который также является заместителем министра общественной безопасности Китая, подал в отставку, которая была незамедлительно принята. Его обязанности будет исполнять старший вице-президент организации Ким Чен Ян, представляющий Республику Корея, пишет ТАСС.

В сентябре Мэн Хунвэй направился в Китай, после чего связь с ним пропала. Власти КНР сообщили, что в настоящее время в отношении него проводится проверка. Хунвея подозревают в нарушении законодательства Китая.