Президент Интерпола пропал в Китае

05.10.2018 15:07



Французские власти инициировали возбуждение следствия после заявления супруги главы Интерпола о его пропаже,сообщают "Ведомости". Об этом объявили Reuters и французская радиокомпания RFI со ссылкой на источники, передает газета Ведомости.

По словам жены Хунвэя, глава Интерпола в конце сентября уехал в Китай и связь с ним оборвалась. Его семья живет во французском Лионе, где по-совместительству находится штаб-квартира Интерпола.

Информация официально не подтверждена. Пресс-секретарь международной организации не отвечает на звонки Reuters.

Хунвэй занял пост президента Интерпола в ноябре 2016 г., он стал первым представителем Китая на этой должности. Ранее он являлся заместителем министра общественной безопасности КНР.