Отец Хабиба Нурмагомедова накажет сына за драку после боя

08.10.2018 05:29



Абдулманап Нурмагомедов, отец и тренер бойца MMA Хабиба Нурмагомедова сообщил, что его наказание за драку после боя с ирландцем Конором Макгрегором будет даже сильнее, чем санкции UFC, который заморозил российскому спортсмену выплату гонорара в сумме $2 млн., пишет газета Извести. По его словам, главным в команде является дисциплина, которую Хабиб нарушил, прыгнув в зал к болельщикам и спровоцировав массовую драку. Тренер подчеркнул, что данное поведение вне ринга является неприемлемым, и заявил, что он, как глава команды несет ответственность за данный поступок сына.