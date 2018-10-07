Нурмагомедов одержал победу в бое с Макгрегором

07.10.2018 08:48



Во время боя за титул чемпиона Ultimate Fighting Championship в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов одержал победу над ирландцем Конором Макгрерогом, защитив принадлежащий ему титул, пишет ТАСС. Россиянин одержал победу в четвертом раунде, проведя отличный удушающий прием.

Тем не менее организаторам мероприятия пришлось запретить проведение пресс-конференции после поединка, также как и демонстрацию чемпионского пояса. Это решение было принято в связи с дракой между командами бойцов, которую пришлось разнимать охране и другим бойцам, находящимся в зале.