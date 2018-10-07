Британия готова осуществить кибератаку против России

07.10.2018 10:03



В том случае, если Россия нападет на одну из стран, входящих в НАТО, спецслужбы Великобритании готовы осуществить ответную кибератаку, которая предполагает отключение Москвы от электроэнергии. Об этом пишет издание The Sunday Times, ссылаясь на неназванный источник в военных кругах.

Так, утверждается, что британские военные "отключат свет в Кремле", если Владимир Путин, с помощью агрессии, решит проверить, как НАТО собирается защищать своих членов. Под агрессией издание подразумевает захват Россией небольших эстонских островов, организацию военного вторжения в Ливию для установления контроля над месторождениями нефти и эскалации миграционного кризиса в странах ЕС или любые агрессивные действия против британского военного контингента, сообщает ТАСС.