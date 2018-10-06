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На церемонии взвешивания Нурмагомедова и Макгрегора произошла потасовка

06.10.2018 08:47
На церемонии взвешивания Нурмагомедова и Макгрегора произошла потасовка

На официальной церемонии взвешивания российского бойца Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, перед их поединком в рамках турнира UFC 229, подрались фанаты, пишет Газета.ру. В потасовке, которую довольно быстро пресекла охрана, принимали участие даже женщины.

Также, во время состоявшейся в Лас-Вегасе церемонии, Конор Макгрегор попытался вызвать россиянина на драку, ударив по руке, а когда его оттащили от Нурмагомедова достать ногой, но безуспешно. Российский боец на провокации не поддался.

Бой Хабиба Нурмагомедова и Конора Макгрегора состоится в ночь с 6 на 7 октября в Лас-Вегасе.

Нурмагомедов и Макгрегор прошли церемонию взвешивания
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