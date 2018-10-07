Картина Бэнкси самоуничтожилась сразу после продажи на аукционе Sotheby’s

07.10.2018 02:34



Популярный британский художник-граффитчик Бэнкси преподнес неожиданный сюрприз: одна из его самых известных работ - «Девочка с красным шаром», самоуничтожилась после продажи на аукционе Sotheby’s.

Картина была выставлена ​​на аукционе и продана за один миллион фунтов. И именно на третьем ударе молота включился шредер (измельчатель), который был встроен в нижнюю часть рамы. Половина холста была разрезана на небольшие полоски. Как выяснилось, художник тайно встроил шредер в одну из своих картин на случай, если она когда-нибудь окажется на аукционе. Как отметили эксперты, подобная выходка художника лишь повысила цену картины.