В США в стене одного из частных домов был обнаружен гигантский улей, который соорудили 35000 пчел

06.10.2018 15:37



В американском штате Теннесси специалист провел большую работу по извлечению из стены частного дома около 35 000 медоносных пчел. Дэвид Гловер, работающий в бизнесе по удалению пчел с 2009 года, прибыл в город Джермантаун, чтобы удалить рой пчел, поселившийся в полости стены частного дома.

Как рассказал владелец дома у него аллергия на укусы пчел и прежде он уже нанимал местную компанию по борьбе с вредителями, чтобы удалить насекомых, но результатами оказанной услуги остался недоволен.

В конце концов, ему посоветовали обратиться к более опытному специалисту, который смог бы извлечь из стены дома улей и пчел.

Чтобы определить, где точно расположен «пчелиный дом» Гловер провел тепловое сканирование. Однако он и подумать не мог, какой огромный улей находится под кирпичной кладкой, пока не начал разбирать кирпичную кладку внешней стороны стены.

Он обнаружил, что пчелы вошли в улей через небольшое отверстие в стене и углу окна. Гловер начал извлекать из стены кирпич за кирпичом, медленно раскрывая массивный улей.

Через несколько часов кропотливой работы Гловер благополучно извлек соты, которые, по его словам, не были «слишком привязаны к кирпичам». Размер «пчелиного дома» составил почти 1 метр в ширину и 1,5 м в высоту.

«Большинство людей полагают, что улей - это размер гнезда осы, они не понимают, насколько велика величина того, что могут делать пчелы», сообщил Дэвид Гловер.

Он также заметил, что, скорее всего пчелы соорудили свой дом в течение двух лет, пишет foxnews.com.