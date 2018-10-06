Бермудский треугольник продолжает хранить свои тайны

06.10.2018 17:59



16 мая 2017 года воздушное судно вылетело из Пуэрто-Рико и держало путь во Флориду. На борту находилось двое детей и двое взрослых. Управление самолетом взяла на себя Дженнифер Блумин, в качестве помощника она выбрала друга семьи. Девушка везла своих маленьких детей на отдых. Однако воздушное судно бесследно исчезло с радаров. Береговая охрана заявляет, что самолет исчез из поля зрения примерно в 21.00 по московскому времени в районе Багамских островов. На поиски воздушного судна бросили все силы, позже фрагменты самолета были обнаружены в районе Бермудского треугольника. Тела пассажиров обнаружить так и не удалось.

С Бермудским треугольником, связано множество легенд о бесследном исчезновении морских и воздушных судов.

И все же, почему именно в Бермудском треугольнике наиболее часто фиксируются различные аномалии, крушения и исчезновения самолетов и судов? Может это происки инопланетного разума или вход в параллельную реальность? Бермудский треугольник смело можно назвать одной из самых аномальных зон планеты. Некоторые уверены, что зона Бермудского треугольника открывает врата в параллельный мир, другие придерживаются вполне научного объяснения.

На планете существует не менее десяти аномальных зон со свойствами, как у Бермудского треугольника. Просто в этой зоне движение судов наиболее оживленное, поэтому часто можно услышать о случаях исчезновения. Неблагоприятные погодные условия и слишком высокие волны становятся причиной неприятных событий.

А может исчезновения можно объяснить с научной точки зрения? Тайну Бермудского треугольника ученым еще предстоит разгадать...