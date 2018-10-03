Путешествия во времени возможны ли...

03.10.2018 02:11



Возможно ли путешествовать во времени? Сегодня это звучит как абсолютная фантастика, но и 100 лет назад то же самое можно было сказать и про полеты в космос. Современные ученые знают, что время не течет с постоянной скоростью. Вблизи таких загадочных объектов Вселенной как черные дыры, оно замедляет свой ход. В открытом космосе между галактиками – наоборот ускоряет. На течение времени оказывает влияние скорость. Чем выше скорость предмета, тем более медленно движется время вокруг него.

Путешествия во времени все же возможны

Тот уровень знаний, которым человек располагает на сегодняшний день, недостаточен для создания машины времени, но в будущем ее обязательно создадут. А пока можно только догадываться, какой она будет. Вполне вероятно, что топливом для такого аппарата станет экзотическая материя (вещество, существование которого предсказывают современные деятели науки).