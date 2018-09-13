3D-печать может позволить людям строить свои собственные дома «одним нажатием кнопки»

13.09.2018 22:46



3D-принтеры в скором будущем позволят людям быстро и легко проектировать и строить свои дома.

Технический университет Эйндховена (Нидерланды), совместно с местной архитектурной студией Houben & Van Мирло Architecten, собирается создать первый в мире коммерческий 3D-напечатанный проект жилищного строительства. В рамках проекта будут построены 5 многоуровневых дома в городах Меерховен и Эйндховен. Первый дом будет построен уже в 2019 году, строительство остальных завершат в 2023 году.

Каждое здание будет построено по очереди один за другим, благодаря чему архитекторы смогут учитывать недочеты при строительстве. Элементы дома будут печататься на исследовательском объекте университета, но последний дом планируется построить на месте. Стены домов будут изогнуты, также будут предусмотрены балконы.

Каждое здание напечатают, используя специально разработанную бетонную смесь с низким содержанием цемента, что позволит сократить в будущем (при использовании такой смеси) выбросы CO2, связанные с производством цемента. По словам разработчиков проекта, благодаря трехмерной печати можно будет создавать самые разнообразные формы зданий.

Данный метод может быть развит до такой степени, что компьютерное программное обеспечение позволит каждому из нас самостоятельно проектировать и строить свой дом.

Как отметил один из разработчиков проекта, люди сами смогут превратить свои мечты в готовые планы, одним нажатием кнопки. Благодаря данной технологии роль архитектора сместится в сторону технического консультанта, который сможет помочь заказчику понять смысл проектных решений, пишет dezeen.com.