"Нафтогаз" отключил горячее водоснабжение в Киеве из-за долгов

06.06.2018 19:27



"Нафтогаз Украины" отказался перезаключить соглашение на поставку газа с коммунальным предприятием "Киевтеплоэнерго", в результате чего, было отключено горячее водоснабжение более чем в 3 тыс. домов Киева, пишет РИА Новости. Это произошло из-за долгов города перед компанией. Киевский городской совет требует от "Нафтогаза" немедленного перезаключения контракта на поставку газа, иначе, заместитель мэра Владимир Прокопов пригрозил начать забастовку у здания компании или отключить его от коммуникаций.