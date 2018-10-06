Климкин прокомментировал закрытие генконсульств России на Украине

06.10.2018 09:41



Власти Украины не собираются закрывать генеральные консульства России на территории страны. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин, пишет РБК. По его словам, закрытие российских диппредставительств может повлечь за собой принятие Россией зеркальных мер, и украинские дипломаты потеряют возможность оказывать помощь гражданам страны, находящимся на территории России, в том числе, и политзаключенным.