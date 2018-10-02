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Украина подозревает Россию в размещении в Крыму ядерного оружия

02.10.2018 07:09
Украина подозревает Россию в размещении в Крыму ядерного оружия

Россия может размещать в Крыму ядерное вооружение. С таким заявлением выступил в эфире телеканала ATR министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, у украинской стороны есть обоснованные опасения, что Россия размещает на Крымском полуострове если не само ядерное оружие, то инфраструктуру для него. Тем не менее политик не уточнил, какие объекты имел в виду, также, как и не привел доказательств данного факта, пишет РБК.

Климкин рассказал о совместном с Западом плане мира в Донбассе
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