Украина подозревает Россию в размещении в Крыму ядерного оружия

02.10.2018 07:09



Россия может размещать в Крыму ядерное вооружение. С таким заявлением выступил в эфире телеканала ATR министр иностранных дел Украины Павел Климкин. По его словам, у украинской стороны есть обоснованные опасения, что Россия размещает на Крымском полуострове если не само ядерное оружие, то инфраструктуру для него. Тем не менее политик не уточнил, какие объекты имел в виду, также, как и не привел доказательств данного факта, пишет РБК.