Россия может создать дефицит на рынке какао

05.10.2018 22:58



Эксперты заявляют, что из-за того, что в России повысился спрос на шоколадную продукцию, на мировом рынке какао может образоваться дефицит, пишет газета Известия. По официальным данным, России принадлежит второе место по ежегодным закупкам какао бобов (первое занимает США). В нашей стране увеличение спроса на шоколад связывают с укреплением курса рубля, в связи с чем россияне смогли позволить себе покупать более дорогие сладости, содержащие шоколад, и увеличить количество их употребления.