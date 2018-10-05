Пропавший президент Интерпола оказался в руках у китайцев

05.10.2018 17:53



Как выяснилось, исчезнувший глава интерпола Мэн Хунвэй содержится под стражей в Китае, сообщает Lenta.ru.

Как выяснилось, главу интерпола задержали для проведения следственных действий власти Китая, как только он прилетел в Китае на прошлой неделе. В каком именно разбирательстве участвует президент Интерпола, не утоняется. Где конкретно он содержится, также не известно.

Ранее в Интерполе озвучили исчезновение Мэн Хунвэя, по данным агентства Reuters. В заявлении говорилось, что это вопрос разбирательства для соответствующих структур во Франции и Китае. В агентстве также подчеркнули, что ее обыденную деятельность контролирует не президент интерпола, а генеральный секретарь, и от дополнительных комментариев отказались.

Об исчезновении мужчины стало известно ранее 5 октября. По первоначальным данным, 64-летний Мэн Хунвэй 29 сентября полетел из Франции в Китай. С этой даты в течение целой недели никто от него не получал никаких сообщений. К правоохранителям обратилась его супруга, живущая с детьми в Лионе, где расположена штаб-квартира Интерпола.