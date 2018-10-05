05.10.2018 12:23



Согласно новому клиническому испытанию, употребление насекомых полезно для вашего кишечника. Доктор Тиффани Вейр из Университета штата Колорадо, во главе с группой исследователей, объясняет, как это влияет на организм человека, пишет журнал BBC Focus.

Каковы преимущества употребления в пищу насекомых?

Насекомые более питательны, чем многие другие источники белка, которые мы употребляем: по весу они имеют больше белка и клетчатки, чем многие мясные продукты. Насекомые могут быть гораздо более экологически устойчивыми, чем мясо, при правильном разведении. Кстати, почти для двух миллиардов человек регулярное употребление насекомых является обычным явлением.

Почему кишечные микробы полезны для людей?

Наши тела содержат триллионы микроорганизмов. Большинство из них проживает в нашем желудочно-кишечном тракте и, в пределах любого данного человека, есть сотни видов, осуществляющих все виды деятельности. В совокупности все эти микроорганизмы называются "микробиомом" - это не просто бактерии, это также вирусы и грибы. В данном исследовании ученые пытались проследить, есть ли какие-либо выгоды для употребления насекомых, помимо их питательной ценности.

Как изучалось употребление насекомых?

В исследовании принимали участие 20 человек. Их попросили каждый день съедать на завтрак кексы и употреблять молочные коктейли из шоколадного солода, которые содержали или не содержали специальный порошок из насекомых. Ученые собрали образцы стула и крови, чтобы посмотреть на результаты.

Итак, как насекомые повлияли на организм?

В результате, исследователи выявили некоторые полезные бактерии и уменьшение воспаления в организмах людей, которые употребляли насекомых.

Так, произошло увеличение Bifidobacterium, одного из первых микроорганизмов, которые колонизируют кишечник младенцев. Это помогает младенцам получать больше питательных веществ из своих диет, помогает с развитием иммунной системы и защищает их от инфекций. Мы сохраняем эти бактерии на протяжении всей нашей жизни, но они, как правило, уменьшаются по мере старения, поэтому их обычно продают в виде пробиотических добавок или добавляют к определенным видам продуктов, таких, как йогурт.

Также, ученые зафиксировали снижение "TNF-альфа", общего воспалительного маркера. Небольшое количество острого воспаления необходимо для борьбы с инфекциями, но высокий уровень, который зачастую является побочным эффектом потребления западной диеты, может привести к заболеваниям, таким как диабет и сердечно-сосудистые заболевания. Снижение воспаления может принести пользу долгосрочным последствиям для здоровья, а также снижает риск хронических заболеваний кишечника.

Что дальше?

Ученые считают, что эти преимущества, по крайней мере, частично связаны с типом волокна, обнаруженным у насекомых, называемом хитином. Единственное, что есть в нашем рационе, где присутствует хитин, - это грибы и ракообразные, такие как крабы и креветки, но мы обычно не употребляем их панцирь. Тем не менее хитин может усиливать рост полезных бактерий.