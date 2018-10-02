Музей отвратительной еды появится в Швеции

02.10.2018 07:54



31 октября текущего года в шведском городе Мальмё откроют музей самой отвратительной в мире еды. Об этом сообщила газета The Independent. Многие представленные в экспозиции блюда, сотрудники музея вынуждены будут держать в специальной посуде, которая не пропускает запах. Так, среди прочих мировых кулинарных шедевров гости музея смогут увидеть шведское национальное блюдо сюрстрёмминг, которое представляет собой ферментированную сельдь, исландское блюдо хаукарль, являющееся тухлым мясом акулы, азиатский фрукт дуриан с отвратительным запахом, сардинский сыр касу марцу с опарышами и другие оригинальные блюда, пишет Интерфакс.