Хабиб заявил, что не пожмет руку Конору после боя

05.10.2018 10:11



Знаменитый боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов высказался, что не пожмет руку ирландскому бойцу Конору Макгрегору после их противостояния в рамках Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), сообщает РИА новости.

Схватка двух именитых бойцов запланирована на 6 сентября в Лас-Вегасе. Пресс-конференция пройдет в четверг.

Хабиб Нурмагомедов на заданный вопрос, пожмет ли он руку ирландцу после боя, дал отрицательный ответ. Конор Макгрегор также не намерен примиряться с россиянином.

Бойцы многократно нелестно отзывались друг о друге, совершали различные провокации.