Конор Макгрегор заявил, что он «заставит трещать» Хабиба Нурмагомедова

02.10.2018 11:52



Ирландский боец Конор Макгрегор рассказал о своих впечатлениях перед предстоящим поединком с россиянином Хабибом Нурмагомедовым, за которым будет наблюдать множество болельщиков, сообщает «Советский спорт». В предвкушении боя, 30-летний ирландец заявил, что он «заставить трещать» своего соперника.

«Я буду его избивать, заставлю его трещать. Он рассыпется на мелкие кусочки. Не думаю, что он сможет принять удар», — цитируют СМИ Макгрегора.

Напомним также, что бой между ирландцем и россиянином пройдет шестого октября в Лас-Вегасе. В данный момент российские пользователи социальных сетей ведут бурные споры о том, кто из двух бойцов «круче и сильнее».