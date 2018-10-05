МИД Китая обвиняет вице-президента США Майка Пенса в клевете

05.10.2018 08:59



Заявления, которые сделал вице-президента США Майк Пенс по поводу вмешательства Китая в выборы в США, сфабрикованной полны клеветы и критики, у которых нет никакой основы. Как передает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт ведомства, с таким заявлением выступил представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

«… Они полностью сфабрикованы и вводят в заблуждение, Китай в отношении этого высказывает решительный протест», — подчеркивает дипломат.