Дональд Трамп жалуется, что его ругают за мягкость к России
05.10.2018 08:35
Американский глава Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Миннесоте, стал жаловаться, что так называемые «фейковые СМИ» ругают его за доброе отношение к России и КНДР, причем, делают это несправедливо.
«Они сказали, что я был очень добрым с Россией, с Северной Кореей — слишком жестким. Если бы я был очень грубым с Россией, они бы сказали, что я слишком жесткий. Фейковые новости, все они — фейковые новости!» — подчеркнул Трамп.
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