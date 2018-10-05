Дональд Трамп жалуется, что его ругают за мягкость к России

05.10.2018 08:35



Американский глава Дональд Трамп во время выступления перед своими сторонниками в Миннесоте, стал жаловаться, что так называемые «фейковые СМИ» ругают его за доброе отношение к России и КНДР, причем, делают это несправедливо.