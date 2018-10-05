Огненный столп вырывается из загадочной дыры в земле Арканзаса

05.10.2018 07:27



Несколько недель назад из маленькой дыры в земле в Арканзасе вырвалось пламя высотой около 3,6 м, которое немного уменьшилось (до 2,4 м), но продолжало гореть в течение более 40 минут, пишет ScienceAlert.

К сожалению, нет изображений или видео данного события (это случилось 17 сентября в 4:30 утра), но реакция местных жителей в последующих отчетах более чем компенсирует это. Вот что они говорили:

"Какое топливо они использовали, чтобы сделать пламя таким чистым и не содержащем сажи? И что было использовано, чтобы начать огонь?"

"Слишком много вопросов, чтобы это могло быть сделано специально, будь то для удовольствия или насмешки".

"Кто-нибудь когда-нибудь должен похвастаться этим, и тогда мы узнаем, кто это сделал".

Тем не менее Департамент качества окружающей среды Арканзаса (ADEQ) проверил четыре подземных хранилища топливных баков в этом районе, но никто не обнаружил утечки.

«На основании проведенных проверок выяснилось, что ни один из этих танков не способствовал пожару», - говорится в заявлении ведомства. «Мы не можем размышлять о других возможных причинах, потому что нас не обучили проводить расследования по таким сценариям».

Геологи из Геологической службы Арканзаса, также проводившие исследования загадочного объекта, обнаружили, что яма была выкопана каким-то животным. Но, согласно докладу Геологической службы это похоже на старую нору, которая была выкопана уже довольно давно. Но, очевидно, животные, которые копают норы, обычно не выпускают огонь, который намного выше человеческого роста.

В настоящее время специалисты Геологической службы Арканзаса исследуют образцы почвы, взятые на анализ, поэтому, вскоре мы получим больше ответов.

«Образцы почвы должны исключить любую возможность использования бензина или чего-нибудь еще», - сказал Тай Джонсон из Геологической службы.

Результаты исследования позволят приступить к ликвидации дыры или предпринять другие шаги для предотвращения подобных инцидентов в будущем, которые могут нести опасность для местного населения.