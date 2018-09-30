Ученые озадачены загадочными огнями в небе

30.09.2018 11:03



В ночном небе над Канадой появляется свет, похожий на бело-фиолетовую ленту, который озадачивает ученых. Он очень яркий и длится недолго, пишет npr.org.

Ученые на самом деле не знают, что вызывает это атмосферное явление, которое десятилетиями известно фотографам, любителям ночного неба, но только недавно привлекло внимание исследователей. Но в исследовании, опубликованном в «Geophysical Research Letters», они фиксируют то, что оно определенно не является полярным сиянием.

«Заряженные частицы иногда могут опускаться в верхний слой атмосферы Земли, и когда они это делают, они производят проявления цветов, которые мы называем полярным сиянием», - говорит Биа Галлардо-Лакорт, профессор космической физики из Университета Калгари, которая является одним из авторов исследования. «Мы не видели никаких доказательств подобных частиц, поэтому новое атмосферное явление не может являться полярным сиянием».

По мнению ученых, данное свечение может быть вызвано новым и принципиально иным механизмом в ионосфере. Оно представляет собой поток очень быстро движущегося и горячего газа. Ученые собираются проводить более серьезные исследования данного атмосферного явления, чтобы разгадать эту новою загадку.