Телеканал "Звезда" показал комнату Владимира Путина в Академии внешней разведки

05.10.2018 06:53



В программе "Код доступа" на телеканале "Звезда", которая посвящена Академии внешней разведки, показали комнату в студенческом общежитии, в которой жил президент России Владимир Путин в то время, когда учился в Академии. Это стандартная двухместная комната, она совершенно не отличается от многих других в подобных заведениях пансионного типа, по принципу которых работает и Академия. Студенты вуза живут в общежитии в течение недели, а на выходные могут съездить домой. В настоящее время в комнате живут студенты Академии.