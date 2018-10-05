СМИ опровергают смерть шпиона, выдавшего Чапман и других российских тайных агентов США

05.10.2018 00:14



Журналист Би-би-си Марк Урбан в своей книге "Файлы Скрипаля" раскрывает информацию о другом российском шпионе. Так, он опровергает смерть бывшего полковника Службы внешней разведки России Александра Потеева, который в 2010 году выдал США данные о российских разведчиках, в число которых входили Анна Чапман и Михаил Васенков. Разведчики были арестваны и в последствии их обменяли, в том числе, и на Сергея Скрипаля. О смерти Потеева сообщалось в 2016 году, журналист считает, что информация о его гибели специально была опубликована российской разведкой, чтобы выявить местоположение Потеева через контакты с его родственниками и друзьями, пишет РБК.