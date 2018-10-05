Apple и Amazon отрицают информацию о шпионских чипах в своих устройствах

05.10.2018 05:33



Как заявляет американское издание Bloomberg, китайские хакеры могли внедрить шпионские микрочипы в материнские платы Supermicro, которые используют американские компании Apple и Amazon. По данным издания, это могло быть сделано во время их производства на одном из заводов в Китае, пишет ТАСС.

Тем не менее и Apple и Amazon категорически отрицают подобную возможность. В официальном заявлении представителя Apple сообщается, что специалисты компании, во время проверок, ни разу не обнаружили ни одного факта манипуляций с материнскими платами или каким-либо другим оборудованием. Что, по мнению представителя компании, полностью исключает возможность подобного внедрения. То же самое заявили и в компании Amazon.