Россияне стали терять интерес к продукции Apple

28.09.2018 06:47



По данным проекта Research@mail.ru, который провел исследование деятельности компании Apple в России, россияне стали разочаровываться в iPhone. Так, за 3 квартал текущего года было продано всего 41,3 млн iPhone, что на 21% меньше, чем за 2 квартал этого года и на 1% больше, чем за аналогичный период 2017 года. А количество поисковых запросов на покупку новых iPhone за неделю до старта продаж в 2018 году выросло всего в два раза, в то время как в прошлом году данный показатель вырос в 30 раз.