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Кассини раскрывает неизвестные подробности о кольцах Сатурна

04.10.2018 23:44
Кассини раскрывает неизвестные подробности о кольцах Сатурна

Космический аппарат НАСА Кассини раскрыл новые подробности о Сатурне - и нашел его намного более странным, чем ожидалось. Также, ученые раскрывают «странные» данные о магнитном поле газового гиганта, пишет The Independent.

Знаменитые кольца, которые свиваются вокруг планеты, гораздо более химически богаты, чем раньше предполагали ученые. Они обнаружили ожидаемые вещи, такие как вода, но также обнаружили присутствующие там органические материалы.

И новые данные о магнитном поле планеты показывают, что оно более структурировано, чем ожидалось. Но это не дало никаких указаний о том, как оно было на самом деле сформировано, продолжая интриговать ученых, изучающих его.

Выводы ученых основываются на последней партии данных, отправленной космическим аппаратом НАСА Кассини, прежде, чем он разбился о поверхность Сатурна в прошлом году. Аппарат провел серию смелых погружений, которые позволили ему запечатлеть новые детали о газовом гиганте.

По словам исследователей, которые работали над новыми открытиями, выводы о строительстве колец могут изменить наше понимание того, как работает наша собственная солнечная система.

«Это новый элемент работы нашей солнечной системы», - сказал Томас Крэвенс, профессор физики и астрономии в Университете Канзаса, и один из авторов исследования. «Меня удивили две вещи: одна - химическая сложность состава колец, - мы думали, что это будет почти полностью вода, основанная на том, что мы видели в прошлом. Второе - это большее, чем мы изначально ожидали, количество входящих в состав элементов. Качество и количество элементов удивили меня».

Со временем результаты помогут нам понять, как могли образоваться таинственные кольца, окружающие Сатурн и другие планеты.

«Это может помочь нам понять, как планета получает кольца? Некоторые их образуют, а некоторые нет, - сказал профессор Крэвенс. «Какова продолжительность жизни кольца? И что пополняет кольца? Было ли время, когда у Сатурна не было колец? Как эта композиция попала туда в первую очередь? Осталось ли это от образования нашей Солнечной системы? Вернулась ли она к прото-пред-солнечной туманности, туманности, которая рухнула из межзвездных сред, образующих солнце и планеты? »

И структура магнитного поля предполагает, что нам, возможно, придется изменить наше понимание того, как поля могут образоваться. Раньше ученые полагали, что планеты могут образовывать магнитное поле, только если их магнитные и географические полюса слегка откидываются друг от друга, как на Земле, но новые данные показывают, что это не относится к Сатурну.

«По-прежнему может быть, что турбулентная атмосфера Сатурна с толстыми газами скрывает некоторые магнитные данные, но все более вероятно, что нам придется переосмыслить, как различные виды планет могут образовывать магнитные поля», - сказал главный исследователь магнитометра и второй автор исследования профессор Микеле Догерти из Отделения физики Имперского Колледжа Великобритании.

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